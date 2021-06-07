Участок дороги по улице Пушкина будет перекрыт в связи с ремонтными работами

Приложение zakon.kz
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Реставрация дорог согласована с Управлением административной полиции ДП города.
С 8 по 11 июня участок дорожного полотна по улице Пушкина будет полностью перекрыт в связи со средним ремонтом.
Об этом сообщает официальный сайт акимата города.
Как сообщили в ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», ремонт будет произведен на участке от улицы Жетыген до улицы 69.
Также с 7:00 часов 8 июня до 7:00 часов 9 июня по ул. Иманова на участке от ул. А. Янушкевича до ул. Жубанова планируется полное перекрытие проезжей части.
Реставрация дорог согласована с Управлением административной полиции ДП города.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - написали в ведомстве.
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