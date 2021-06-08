В ближайшие 5 лет в столице запланировано строительство более 65 школ

В 2020 году, несмотря на пандемию, в городе построили 11 новых школ.

Население столицы стремительно растет. Согласно расчетам, к 2030 году в Нур-Султане будет около 400 тыс. школьников. Для обеспечения их ученическими местами ежегодно в городе необходимо сдавать минимум 10 новых школ.

Об этом аким столицы Алтай Кульгинов сообщил в интервью журналисту газеты "Егемен Қазақстан".

Население города растет, в том числе, и детей школьного возраста. Если в 2010 году школы столицы насчитывали 74 тыс. учащихся, сейчас в них обучается 194 тыс. ребят. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ. В предстоящие 5 лет запланировано строительство 67 школ, рассчитанных на 80 880 учащихся, - проинформировал аким столицы.

В 2020 году, несмотря на пандемию, в городе построили 11 новых школ. В нынешнем году ведется строительство еще 16 новых школ.

Алтай Кульгинов также рассказал о мерах стимулирования будущих учителей для подготовки качественных педагогических кадров.

С целью стимулирования будущих педагогов каждый год планируется выделять 800 грантов на обучение в средне-специальных учебных заведениях и 300 грантов акима - на получение знаний в вузах. Помимо этого, мы намерены планомерно увеличивать охват детей дошкольным образованием. - отметил глава города.

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