Свадьбу на 100 человек проводили в столичном ресторане

Жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства стоит строго соблюдать саннормы.

Некоторые столичные объекты предпринимательства продолжают игнорировать ограничительные меры, подвергая опасности заражения опасным вирусом посетителей. Так, мониторинговые группы выявили проведение свадьбы на 100 человек, передает официальный сайт акимата города.

За прошедшие сутки, 20 июня мониторинговые группы столицы выявили около 10 заведений, нарушивших карантинные ограничения.

Так, в тойхане "Сери", расположенной в районе Байконыр, проводили коллективное мероприятие.

В еще одном заведении в Алматинском районе – "Versal 777" - выявили проведение свадьбы на 100 человек. Также нарушение карантина допустил бар "Панаехали".

В районе Сарыарка караоке клуб "Brio" на момент проверки функционировал, несмотря на запрет.

В Есильском районе несколько заведений общепита функционировали за закрытыми дверями – ресторан "Infornо", ресторан-караоке "Alanya", бар "Текила", ночной клуб "Aura".

Персонал ресторана "The Kitchen" и бара "Starый Pub" не соблюдали масочный режим.

Все собранные материалы в отношении нарушителей карантина переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер.

Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в "красной" зоне по матрице оценки эпидситуации. Поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства стоит строго соблюдать саннормы, режим карантина и следовать рекомендациям санврача во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.

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