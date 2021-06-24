Фестивалем урбан-спорта отметили Международный олимпийский день в Нур-Султане

За год в столице проводят порядка 700 спортивных и физкультурных мероприятий.

В столичном Триатлон парке прошли спортивные соревнования и игры в честь Международного олимпийского дня. Весь июнь проходит под девизом международного олимпийского движения и Казахстана «Бiз бiргемiз! Быстрее, выше, сильнее – вместе», передает официальный сайт акимата города.

В Триатлон парке Нур-Султана в честь Международного олимпийского дня провели фестиваль урбан-спорта. В программе дня были баскетбол 3х3, стритбол, выступления стрит-воркаутеров, каноистов и текбол.

Это сравнительно новый вид спорта, гибрид настольного тенниса и футбола. Команда создателей текбола активно продвигает новый вид в олимпийскую программу. Мастер-класс юным жителям столицы дали члены олимпийской команды по настольному теннису в Токио-2020 Кирилл Герасименко и Анастасия Лаврова.

Стоит отметить, что за год в столице проводят порядка 700 спортивных и физкультурных мероприятий. В городе насчитывается около 800 спортивных объектов и сооружений, от стадиона «Астана Арена» на 30 тысяч мест до компактных уличных площадок. Место для занятий есть в шаговой доступности у каждого.

В следующем году Казахстан отметит 30-летие участия в олимпийском движении. За годы независимости наши спортсмены выступали на 6 летних и 7 зимних Олимпийских играх и завоевали 77 олимпийских медалей, из них 16 золотых.

Поздравляю всех с Международным олимпийским днём! Хорошо, что в нём участвует вся страна, многие, как положено, в движении. Олимпийское настроение должно продлиться всё лето ¬– спортсмены едут в Токио. Мы, олимпийцы, призываем всех казахстанцев поддержать нас. Ваша поддержка на этой Олимпиаде очень нужна. Нам важно внимание каждого болельщика, - отметил призер Олимпийских игр Василий Левит.

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