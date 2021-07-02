Токаев подписал закон, усиливающий ответственность за рейдерство

Законом детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон разработан группой депутатов Парламента и предусматривает поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, законы "О прокуратуре" и "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Цель закона - защита прав граждан и предпринимателей от неправомерных действий госорганов.

Так, ужесточается уголовная ответственность за факты рейдерства в отношении предпринимателей, а сроки рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски и так далее сокращаются до трех суток.

Законом детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

В частности, речь идет о таких действиях, как нарушение порядка проведения проверок, неправомерный отказ от выдачи лицензии, незаконное приостановление деятельности, принудительное противоправное привлечение субъекта частного предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям, неправомерный отказ, неприменение или воспрепятствование в применении льгот и преференций, повлекшие существенный вред бизнесу.

Теперь они будут квалифицироваться по статье 365 УК "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

Вместе с тем для ограждения предпринимателей от необоснованного уголовного преследования вносятся поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Так, сокращаются до трех суток сроки рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на несанкционированные осмотры, обыски, выемки, временное ограничение имущества.

Устанавливается обязанность следователя устанавливать срок временного приостановления операций и сделок с имуществом до 10 суток. По истечении этого срока он должен возбудить ходатайство перед следственным судом о наложении ареста на имущество либо отменить ограничение.

Статьи 192, 193 дополняются правом прокурора пересмотреть и установить разумный срок досудебного расследования. Сейчас эти сроки фиксированные: до месяца - по делам дознания и до двух месяцев - предварительного следствия.

В общих правилах осмотра устанавливаются дополнительные гарантии бизнесу. В этих целях предлагается наряду с жилищами принудительный осмотр помещений бизнеса, частнопрактикующих лиц - нотариуса, частных судебных исполнителей - осуществлять с санкции следственного суда.

Также выемка информации, содержащейся в носителях - мобильных телефонах, смартфонах, компьютерной технике, будет производиться только с санкции суда.

Кроме того, законом усиливаются меры за нелегальный оборот драгоценных металлов, который сегодня находится вне уголовной плоскости.

Особый акцент, по словам разработчиков документа, в законе делается на переориентирование прокурорского надзора, который будет направлен на эффективную защиту прав граждан и законных интересов бизнеса от незаконных решений чиновников.

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