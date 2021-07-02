Назначен новый заместитель председателя Антикоррупционной службы

Им стал Максат Кожабаев.
Распоряжением главы государства Кожабаев Максат Аманкулович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Максат Кожабаев родился 13 марта 1974 года в селе Абай Южно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1997); юрист-правовед
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" (2018)
- Старший советник юстиции
Трудовой стаж:
- Стажер прокуратуры города Шымкент (08.1997);
- Прокурор отдела по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры города Шымкент (06.1998);
- Исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Шымкент (10.2000);
- Начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры города Шымкент (03.2001);
- Заместитель прокурора города Туркестан ЮКО (05.2001);
- Заместитель начальника Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры ЮКО (11.2002);
- Начальник Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры ЮКО (11.2003);
- Прокурор Сарыагашского района ЮКО (08.2004);
- Специализированный природоохранный прокурор ЮКО (11.2005);
- Прокурор Сарыагашского района ЮКО (08.2006);
- Заместитель прокурора ЮКО (05.2008);
- Заместитель прокурора города Алматы (10.2009-09.2011);
- Заместитель прокурора ВКО (09.2011-03.2012);
- Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Кызылординской области (2012-2014);
- Начальник департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (11.2014-12.01.2016);
- Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области (12.01.2016-11.2016);
- Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области (11.2016-12.2017);
- Первый заместитель прокурора Жамбылской области (07.12.2017-08.2018);
- Прокурор города Шымкент (с 09.08.2018)
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