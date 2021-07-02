Распоряжение подписал глава государства.

Нурлан Шабдар освобожден от должности заместителя председателя антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Шабдар Нурлан Аманкелдиулы освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), - сообщается на сайте Акорды.

Нурлан Шабдар родился 15 июня 1974 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1996)

Юрист

· Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (2005)

Экономист

· Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (2013)

Мастер делового администрирования

· Высший квалификационный класс 3 категории (06.05.2021)

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Проблемы совершенствования методики расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых выездными организованными группами" (Академия МВД РК, 2002)

Трудовой стаж:

· Оперуполномоченный ГУБОПиК Государственного следственного комитета Республики Казахстан города Алматы и Алматинской области (1996-1997);

· Оперуполномоченный управления Государственного следственного комитета города Алматы (1997);

· Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный городского управления внутренних дел города Алматы (1997-2000);

· Старший оперуполномоченный, начальник ОКП, первый заместитель начальника Ауэзовского районного отдела внутренних дел (2000-2002);

· Старший оперуполномоченный по особо важным делам городского управления внутренних дел города Алматы (2002-2003);

· Заместитель начальника Департамента финансовой полиции на транспорте Агентства финансовой полиции Республики Казахстан (01.2003-05.2003);

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области (05.2003-12.2008);

· Советник председателя Верховного Суда Республики Казахстан (02.2010-08.2010)

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Актюбинской области;

· Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Северо-Казахстанской области (10.2012-2014);

· Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (03.2017-04.2018);

· Заместитель руководителя Оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (04.2018-08.2018);

· Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы (08.2018-06.2019);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 23.06.2019)

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