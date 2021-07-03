В Турксибском районе Алматы часть зданий отключат от горячей воды

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Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельной.
В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.
С 7 по 16 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в микрорайоне Жулдыз-2, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельной.
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