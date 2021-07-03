Карагандинские учителя получили подарок ко Дню столицы

Среди получивших квартиры - многодетные семьи и востребованные учителя.

Накануне Дня столицы 24 преподавателя из Караганды получили служебное жилье. Ключи от квартир пятерым из них вручил аким области Женис Касымбек.

По данным сайта акимата Карагандинской области, квартиры расположены в Сарани и Актасе. Среди получивших - многодетные семьи и востребованные учителя.

Я работаю преподавателем физкультуры в Карагандинском высшем политехническом колледже. Воспитываем с женой ребенка. С получением квартиры будет возможность копить деньги на свое жилье, - поделился счастливый новосел Азамат Орашев.

Вручение прошло в здании нового Дворца школьников. Построен он по поручению Елбасы.

Я рад в преддверии Дня столицы встретиться с вами в этом здании. К началу нового учебного года мы откроем Дворец школьников. И сотни ребятишек будут ежедневно получать дополнительное образование - здесь есть все необходимое для развития, - отметил Женис Касымбек. - Я рад сегодня вручить учителям ключи от служебного жилья. В этом году больше ста ведомственных квартир получат работники здравоохранения, образования, культуры. В том числе 24 квартиры предназначены преподавателям. Но из-за эпидситуации мы не смогли пригласить всех.

Обеспечение жилищно-бытовых условий - это важнейшая задача властей, подчеркнул глава региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!