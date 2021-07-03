По проекту "Таразға тарту" в Таразе сданы еще 11 объектов

В этом году в рамках проекта планируется охватить всего 42 объекта.

В Таразе в преддверии празднования Дня столицы сданы в эксплуатацию сразу несколько объектов, строительство которых велось в рамках проекта "Таразға тарту". Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил данные объекты, передает zakon.kz.

Проект "Таразға тарту", приуроченный к 30-летию независимости РК, направлен на формирование комфортной городской среды, в том числе на строительство скверов и аллей с привлечением внебюджетных источников финансирования. За каждым объектом закреплены районные акиматы, областные управления и департаменты. Свой вклад вносят и депутаты областного маслихата, предприниматели, - рассказали в пресс-службе акима региона.

Управления культуры, архивов и документаций, по развитию языков, туризма отвечали за благоустройство сквера возле многоэтажных домов №153,155 по проспекту Абая. Здесь установлены фонари, скамейки, урны, арычные лотки, уложено дорожное покрытие, разбит газон. Построена также большая спортивная площадка.

Сарысусцы облагородили сквер возле многоэтажного дома №200 по проспекту Абая. На территории сквера обустроены спортивная и детская игровая площадки.

Акиму Сарысуского района Марату Султангалиеву глава региона поручил обновить фасад соседнего дома.

Горожане благодарят руководство области и всех, кто причастен к проекту "Таразға тарту".

Город кардинально преобразился. Новые парки и скверы стали излюбленным местом отдыха горожан. Каждый вечер гуляем с семьей по паркам и не можем налюбоваться. С гордостью показываем и своим друзьям, знакомым, которые приезжают из других городов. Радует, что сразу же наладили систему полива. За цветами мы и сами будем ухаживать, - сказала жительница Тараза Гульмира Рашева.

Хорошую работу проделали и меркенцы на участке возле многоэтажного дома №202 по проспекту Абая. Они установили малые архитектурные формы.

Представители КГУ "Жамбыл су" рядом с многоэтажным домом №170 по улице Байзак батыра, кроме работ по благоустройству сквера, обустроили пандус на автобусной остановке.

Наш двор не узнать: новый асфальт, тротуар, скамейки, детская площадка. Почти полвека дому, и только сейчас двор стал намного уютнее и комфортнее. Теперь самое главное, сохранить все это в целости и сохранности. Жильцы беспокоятся за чистоту двора, готовы сами контролировать, чтобы дети бережно относились к оборудованиям, - сказала пенсионерка Асия Пяк.

Сапарбаев отметил, что при бережном отношении со стороны жильцов вся эта красота прослужит не один год.

Районы, ведомства, организаций преподнесли хорошие подарки Таразу на юбилей Независимости. Теперь наша цель – сохранить все это. Очень многое зависит от самих горожан. Власть и жители должны работать совместно. В будущем наши потомки поблагодарят нас за то, что мы им создали такие комфортные условия. Детей надо приучать к труду, к ведению активного образа жизни. В городе строятся немало спортивных и культурных объектов. И все для подрастающего поколения, - сказал аким области.

Байзакцы, которые отвечают за сквер, расположенный на этой же улице, отстают от графика. Глава региона поручил активизировать работу, увеличить количество урн и скамеек, построить детскую площадку и строго контролировать ход строительства.

Мойынкумский и Жамбылский районы закреплены на участках в микрорайонах по улице Сейфуллина.Отличительная особенность этих скверов в их национальном колорите.

Территорию возле многоэтажных домов №131,133 по улице Казыбек би облагородили таласцы. Они провели ремонт фасадов жилых домов, украсили стены муралами, обустроили детскую игровую и спортивную площадки, пешеходную дорожку, установили скамейки, урны, отремонтировали арычные лотки.

Об облицовке фасадов домов по завершении работ в сквера по улице Казыбек би позаботились и жуалынцы. Оборудования для детской игровой площадки сделали жуалынские мастера.

Строители ответственно подошли к своей работе. Мы сами убедились в том, что беседки, элементы для детских площадок выполнены из хороших материалов, что обеспечит им долговечность и практичность, - сказала жительница города Любовь Рябова.

Акимат района Рыскулова параллельно с благоустройством сквера по улице К. Турысова обустроили и парковку.

На территории соседнего дома управление природных ресурсов и регулирования природопользования, департамент экологии благоустроили и украсили сквер малыми архитектурными формами.

Добавим, что в этом году в рамках проекта "Таразға тарту" планируется охватить всего 42 объекта. Пять из них были сданы в конце июня.

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