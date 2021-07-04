Мальчик утонул в необорудованном для купания месте в ЗКО

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На месте работали полицейские и местные исполнительные органы.
Восьмилетний ребенок утонул 3 июля в 20.00 в Кушумском канале в поселке Алгабас Акжайыкского района, передает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".
В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что в тот же день в 20.40 местным населением извлечено из воды тело мальчика.
Отмечается, что место не было оборудовано для купания.
На месте работали полицейские и местные исполнительные органы.
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