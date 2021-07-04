Западноказахстанец стал победителем в республиканском конкурсе домбристов

В ЗКО на День домбры съехались кюйши со всего Казахстана.

В областном казахском драматическом театре имени Х. Букеевой Западно-Казахстанской области состоялось награждение победителей республиканского конкурса домбристов "Күй құдіреті", который был посвящен Национальному дню домбры и 160-летию композитора-кюйши Сейтека Оразалыулы, передает zakon.kz.

Наш регион всегда славился особым отношением к национальным видам искусства. В канун Дня столицы, в честь 30-летия независимости Казахстана республиканский конкурс домбристов "Күй құдіреті", посвященный 160-летию со дня рождения известного музыканта Сейтека Оразалиулы, приуроченный к 220-летию Букеевской Орды, где родились величайшие таланты, прародители казахского кюя Курмангазы и Дина Нурпеисова. В нашем регионе столетиями формировалась школа традиций кюйши, и до конца этого года мы будем неоднократно возвращаться к празднованию Национального Дня домбры в рамках 160-летнего юбилея Дины Нурпеисовой, празднования Дня независимости страны. Желаю всем творческих успехов на музыкальном поприще, - сказал заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

Главная цель конкурса - популяризация наследия төкпе күй, повышение профессионального уровня домбристов в республике и открытие новых имен. В ЗКО на День домбры съехались кюйши со всего Казахстана.

В конкурсе, состоявшем из двух этапов, приняли участие кюйши в возрасте от 18 до 45 лет из Алматы, Талдыкоргана, Тараза, Туркестана, Нур-Султана, Кызылорда, Атырау, из всех районов Западно-Казахстанской области и Уральска. Мастерство кюйши оценивало жюри, состоящее из известных деятелей культуры, профессиональных музыкантов Казахстана и нашей области. Единогласно все члены жюри звездой конкурса признали Азамата Калиева, домбриста из Чингирлауского района ЗКО. Ему достался Гран-при республиканского конкурса домбристов "Күй құдіреті".

Первое место было присуждено Кайрату Жумагалиеву из Атырауской области. Второе место разделили между собой кюйши Айгерим Неталиева (г. Алматы) и Бота Дунгенбаева (г. Талдыкорган). Третье место жюри распределило среди трех домбристов: это Бауыржан Сейдали (г. Кызылорда), Алибек Куанышалиев (г. Уральск), Темирхан Бибит (г. Алматы). Дипломантами конкурса стали музыканты Наргиза Касумова (Жанибекский район, ЗКО), Нурболат Тапалов (г. Нур-Султан), Адилет Онайбаев (Атырауская область).

Победители конкурса были награждены специальными дипломами и денежными призами. Завершением торжественного мероприятия стал гала-концерт.

Подводя итоги двухдневного конкурса, заслуженный работник культуры РК, кавалер ордена "Құрмет", кюйши, председатель жюри Ермек Казиев отметил, что именно домбра является душой казаха, а композитор-кюйши Сейтек Оразалыулы вложил в звучание домбры всю свою душу.

Он был великим кюйши, очень энергичным человеком. Люди старшего возраста часто говорили, что наш предок Сейтек был не только кюйши, но и носителем особого высшего дара. Желаю молодым исполнителям такой же преданности домбре и развивать искусство кюя, предавать звучанию домбры силу своего духа и звучать в унисон с чаяниями народа, - пожелал Казиев.

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