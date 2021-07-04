Определился победитель Казахстан Барысы

Победителем турнира и обладателем золотого пояса стал Даурен Нуралинов.

В Нур-Султане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялся Х республиканский турнир по казах курес "Казахстан Барысы" на призы Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает zakon.kz.

В 10 по счету традиционном турнире приняли участие 37 лучших борцов из 14 областей страны, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, в том числе и победители отборочных состязаний среди силовых структур "Аскер Барысы".

Самым тяжелым спортсменом турнира стал Е. Кажыбаев в весе 155 кг, а самый легкий вес - у балуана из Шымкента Е. Музаппарова - 90 кг.

В финальной схватке встретились спортсмены из Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. Победителем турнира и обладателем золотого пояса стал Даурен Нуралинов.

Организаторами турнира выступили Ассоциация Qazaq kuresi и Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy при поддержке партии Nur Otan, Министерства культуры и спорта РК, акимата города Нур-Султан.

25 млн тенге, золотой пояс и переходной "Тайтуяк" - слиток золота в виде копыта - вручил лично победителю первый вице-президент Ассоциации Qazaq kuresi Самат Абиш. Второе место и денежное вознаграждение в размере 5,5 млн тенге, а также серебряный пояс выиграл Галымжан Кырыкбай из Жамбылской области. Обладателю третьего места - борцу из Мангыстауской области Нурдаулету Жарылгапову - вручили 1,8 млн тенге и бронзовый пояс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!