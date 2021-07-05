В Костанайской области открылся комплекс для большегрузов

Предприниматель из Карабалыкского района Марат Айтказин открыл комплекс с сервисным обслуживанием для большегрузов.

Сегодня в поселке Карабалык торжественно открыли объект предпринимательства, который включает в себя теплый бокс, автомойку, станцию технического осмотра, шиномонтаж и складские помещения, передает zakon.kz.

В помещении площадью 1200 кв. м есть все необходимое для обслуживания габаритных автомобилей - фур.

Помещение полностью готово для работы, - рассказывает Марат Айтказин. - Уже работает шиномонтаж. Закуплено оборудование для мойки и СТО. Здесь будут открыты дополнительно 20 рабочих мест.

Новый комплекс станет хорошим дополнением к кемпингу, который является одним из крупных транспортно-логистических центров международного значения.

В свою очередь акиматом Карабалыкского района проводится работа по подведению к новому объекту инженерных сетей и коммуникаций. И это наглядный пример реализации инициатив главы государства по поддержке предпринимательского сектора.

Открытие такого комплекса очень актуально в Карабалыкском районе, ведь он стоит на приграничной территории с Российской Федерацией, через него в сутки проходят сотни большегрузов по междугородней трассе Екатеринбург - Алматы.

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