В Тараз завезли новые автобусы с кондиционером и видеонаблюдением

В автобусах специальные пандусы, низкие полы для удобства пассажиров передвигающихся на колясках.

В городе Тараз ввели новые автобусы с видеонаблюдением и кондиционером, сообщает zakon.kz.

Приобретенные ТОО "NarTrans" 12 новых автобусов марки Golden Dragon большой вместимостью будут оказывать услуги пассажирских перевозок для жителей города на автобусном маршруте №8( супермаркет "Small" - микрорайоны- проспект Жамбыла - проспект Толе би - улица Казыбек би - проспект Абая- улица Кошеней), - говорится в сообщении.

Длина автобусов составляет 12 метров, имеется 28 посадочных мест, салон вместимостью 90 пассажиров. В автобусах специальные пандусы, низкие полы для удобства пассажиров передвигающихся на колясках, для посадки и высадки других людей.

Также в автобусе имеются кондиционеры, система видеонаблюдения для безопасности пассажиров, бегущая строка и автоматическая система объявления автобусных остановок.

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