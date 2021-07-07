Экс-первый вице-министр ЦРИАП получил должность в "КТЖ"

Ануар Ахметжанов имеет большой опыт работы в области цифрового развития.

Первым заместителем председателя правления по трансформации и цифровизации АО "НК "Қазақстан темір жолы" назначен Ануар Ахметжанов, сообщает zakon.kz.

Ануар Ахметжанов имеет большой опыт работы в области цифрового развития. Занимал ответственные должности в портфельных компаниях АО "Самрук-Қазына" и на государственной службе. До назначения в АО "НК ҚТЖ" работал первым вице-министром, ответственным секретарем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Ануар Ахметжанов является выпускником Университета Джонса Хопкинса (Вашингтон, США) по программе "Болашақ". Имеет степень магистра по специальностям "Энергетические ресурсы и технологии", а также "Международные финансы".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!