В Алматы прошел незаконный митинг

Приложение zakon.kz
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Трех жителей доставили в полицию.
В Алматы 6 июля был организован несанкционированный митинг, сообщает zakon.kz.
В полиции отметили, что собравшиеся пытались провести шествие с использованием мегафона и другой атрибутики.
Кроме того, правонарушители оказывали неповиновение сотрудникам полиции, бросали в них разные предметы, грубо нарушили общественный порядок и проявили неуважение к обществу.
Полиция была вынуждена доставить в органы внутренних дел трех нарушителей порядка. Двоих арестовали на 10 суток. Еще один в связи с состоянием здоровья был освобожден от ответственности, - сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.
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