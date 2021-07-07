Тугжанов отметил недостаточную активность контроля карантинных мер в трех регионах

Председателем МВК было поручено усилить работу по информированности населения о пользе вакцинации.

Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил, что в связи с ростом распространения COVID-19 все регионы приняли усиленные ограничительные меры. При этом за последние две недели отмечается увеличение заболеваемости COVID-19 в Мангыстауской области в 2,7 раза, в Актюбинской - в 2,1 раза, - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что рост заболеваемости КВИ в данных регионах напрямую зависит от низких темпов иммунизации населения. Так, в Мангыстауской области привито всего 19,7% населения от подлежащего контингента, в Актюбинской - 31,4%, в Западно-Казахстанской - 31,6%.

Председателем МВК поручено усилить работу по информированности населения о пользе вакцинации.

Отмечается недостаточно активная работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинного режима, особенно в Алматинской, Мангыстауской и Актюбинской областях. В завершение заместитель премьер-министра подчеркнул необходимость увеличения охвата населения вакцинацией от КВИ.

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