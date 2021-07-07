Врач предупредил об опасном влиянии COVID-19 на репродуктивные органы подростков

Он уверен, что в пубертатный период у них вырабатывается большое число рецепторов, притягивающих вирус.

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что дальнейшие мутации COVID-19 могут в будущем привести к поражению репродуктивных органов у подростков, передает zakon.kz.

После 12-летнего возраста организм ребенка начинает созревать, наступает пубертатный период, и количество рецепторов (помогающих проникать коронавирусу в организм – прим. ред.) в разы увеличивается в репродуктивных органах, при чем там есть сразу три этих механизма проникновения к нам в организм, - сказал Тимаков.

Он уверен, что в пубертатный период у них вырабатывается большое число рецепторов, притягивающих вирус.

Врач также отметил, что большинство детей имеют стойкий иммунитет к COVID-19, так как большая часть из них переболели COVID-19 "в скрытой форме". Кроме того, пояснил Тимаков, протекание коронавируса в тяжелой форме среди этой группы случается в единичных случаях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!