Старшеклассников подозревают в изнасиловании семилетнего мальчика в Актобе

Изменения в поведении мальчика родственники заметили, когда занятия перевели из второй смены в первую в начале марта.

Пенсионерка рассказала о том, что ее внука избили и изнасиловали в школьном туалете, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Мы все еще думали, что его только бьют. Однажды, вернувшись из школы, мы решили искупать нашего мальчика, но он сказал, что у него болит все тело. Не дал даже прикоснуться к нему. Тогда мы еще раз спросили: "Что именно случилось?". Он нам все рассказал. Четыре подростка совершили над ним страшное. Внук сказал, что один из девятиклассников стоял на "шухере", а трое избивали и насиловали. Почему такое происходит в школе? - говорит бабушка пострадавшего ребенка.

Она отметила, что изменения в поведении мальчика родственники заметили, когда занятия перевели со второй смены в первую в начале марта. Семилетний ребенок стал раздражительным и слезно молил маму и бабушку не водить его в школу. Он рассказал, что ученики девятого класса избивают его в туалете, выкручивают руки и бьют ногами. Неоднократные обращения родителей к классному руководителю не помогали.

Я спросила у внука: "Почему ты не рассказал мне обо всем?". Он ответил, что его запугали. Сказали, что это большой секрет, а если он расскажет кому-то, то они ему голову оторвут. Говорили: если нас осудят, то ты будешь вместе с нами сидеть в тюрьме. Он же совсем маленький. Он не понимал, что происходит, - делится пенсионерка.

По словам бабушки, когда ее внук опаздывал на уроки, он объяснял учителям, что его бьют в туалете, но первоклассника никто не хотел слушать. Родители написали заявление в полицию и потребовали изучить записи с камер видеонаблюдения. На что в школе ответили: запись не ведется, оборудование на ремонте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 121 ч. 4 УК РК. По данному факту проводятся все необходимые следственные мероприятия, а также назначены все необходимые судмедэкспертизы. Расследование продолжается, уголовное дело находится на контроле Департамента полиции Актюбинской области, - сообщил замначальника Департамента полиции области Рафаэль Жанузаков.

Также отмечается, что случившееся сильно сказалось на психическом здоровье мальчика.

Парень, который избивал и насиловал моего внука, сейчас находится на свободе. Мой мальчик показал на него. Он сказал, что именно он был зачинщиком всего этого, - говорит бабушка пострадавшего.

Родственники пострадавшего считают, что процесс кто-то намеренно затягивает, и опасаются, что дело закроют. Мама и бабушка первоклассника обратились за помощью к детскому омбудсмену Аружан Саин.

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