Подростки борются за колодец из-за перебоев с водой в Туркестанской области - СМИ

Заполнить флягу удается только самому сильному.

Жители поселка Енбекши обвиняют чиновников в том, что 10 лет в регионе перебои с водоснабжением, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

За право первому набрать воду в старом колодце - нешуточная борьба среди подростков. Заполнить флягу тоже удается только самому сильному. Остальные вынуждены ждать, воды на всех не хватает, - говорится в сообщении.

Люди приходят сюда, потому что система водоснабжения в домах плохо работает.

Сейчас мы и наш скот вынуждены пить эту воду с червями. Но в колодце воды не так много. Он очень медленно наполняется. Воду в кране мы давно не видели. Нам провели водопровод около 10 лет назад, - говорит жительница села Енбекши Казыгуртского района.

Но, по ее словам, вода без перебоев поступала лишь около двух лет, а потом давать ее стали в определенные часы.

Из родника Акбура в село Енбекши был протянут водопровод. Но акимы, чиновники и просто богачи, имеющие фермы в этой округе, подключились к нашей системе. В результате мы остались ни с чем. Никто этих людей не проверяет и не контролирует, - рассказывает житель села Енбекши Казыгуртского района Ерболат Отбаев.

В селе Енбекши живут 1300 человек, жилых домов около двухсот. На линии немало порывов. Последняя авария произошла месяц назад. Но ее ликвидацией никто не занимался до сих пор.

Год за годом снижается уровень воды в родниках Акбура. Поэтому мы планируем в этому году построить резервуар в 2 тыс. кубов. Если в этом году проектно-сметную документацию подготовим, то в следующем году резервуар построим. Если он будет, то решится вопрос с 24-часовой подачей воды, - говорит замакима Казыгуртского района Тайбек Калыбетов.

Также он опроверг информацию о том, что большой объем воды забирают фермеры для водопоя скота. Добавил, что те подключили к системе только свои дома. Что вполне допустимо и не влияет на напор в кранах.

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