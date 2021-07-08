Казахстанцев с какими долгами не выпустят за границу?

В каких случаях накладывают ограничение на выезд и как избежать неприятных сюрпризов, рассказали в ДГД по Мангистауской области.

В каких случаях закрывают выезд из Казахстана за рубеж, и как проверить, что в черном списке нет вас. Об этом рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Временный запрет на выезд за границу - это мера воздействия на казахстанцев, у которых есть задолженности по алиментам, налогам, коммунальным услугам, штрафам и другие долги. Ограничивают выезд за границу не только злостным неплательщикам. Бывает, что человек даже не догадывался, что у него долг - личный или по ИП. Он спланировал классный отпуск, купил билеты, спокойно зарегистрировался на рейс, сдал багаж, а потом на погранконтроле узнал, что числится в списке невыездных. ДГД по Мангистауской области

Кого точно не пустят за границу?

Так, в ближнее и дальнее зарубежье не выпустят должников по налогам, алиментам, штрафам, коммунальным услугам, кредитам, микрозаймам или если есть задолженности перед физическими лицами.

Кроме того, ограничение на выезд или вылет возникнет, если есть задолженности по возмещению вреда, причиненного здоровью; по возмещению вреда в связи со смертью кормильца; по возмещению имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.

В этих случаях важно не наличие кредита или обязанности выплачивать алименты, а просроченная задолженность (при условии возбуждения исполнительного производства и соответствующего решения суда). ДГД по Мангистауской области

За какие суммы не выпустят из страны?

Запрет на возможность покинуть страну наступает при долге свыше 40 МРП, то есть в 2021 году это оставляет - 116 680 тенге.

Запрет возможен только в том случае, если при наличии судебного решения об исполнении долга должник не выполнил его. Также присвоить статус "невыездной" могут, если есть долг с судебным решением о ежемесячной оплате, но в течение трех месяцев не производились платежи. Судебные исполнители обязаны предупреждать должника о присуждении такого статуса заранее - за пять рабочих дней. Однако все же следует проверять свой статус на случай наличия запрета из-за старых долгов или навязанных займов. ДГД по Мангистауской области

Как узнать, запрещен ли вам выезд за рубеж?

Перед тем, как планировать командировку, визит к родственникам или турпоездку, стоит поискать себя на сайте Министерства юстиции, где в автоматическом режиме ведется Реестр должников и временно ограниченных на выезд должников физических лиц, должностных лиц юридического лица. Причем, если вы являетесь должником по исполнительным производствам, совсем недолго перейти в разряд злостных неплательщиков, которым выезд за рубеж запрещен. База должников обновляется регулярно - по мере поступления постановлений судебных органов. ДГД по Мангистауской области

Наряду с этим также можно проверить запрет на выезд в мобильном приложении органов государственных доходов e-Salyq-Azamat.

Данный сервис позволяет гражданам себя путем просмотра реестра должников. Ссылка перенаправляет пользователя на автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства. Для входа в мобильное приложение для безопасности данных необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).

Если вы не проверили себя в списке "невыездных" до того, как купили путевку в турфирме, она не компенсирует вам затраты в случае, если вы не сможете покинуть страну. ДГД по Мангистауской области

Есть смысл проверить себя в списках, даже если у вас были задолженности, которые вы уже погасили. Информация в списке сохраняется до тех пор, пока судебный исполнитель не вынесет постановление о снятии ограничения и направлении соответствующего электронного извещения в погранслужбу.

Как выйти из Реестра должников, которым ограничен выезд за рубеж

Конечно, самый очевидный вариант - оплатить штрафы, пошлины, алименты, коммунальные услуги или долги, то есть то, что стало причиной для принятия подобной меры судебным исполнителем. ДГД по Мангистауской области

Временное ограничение на выезд будет отменено, как только прекратится исполнительное производство. Если исполнительное производство прекращается в соответствии со статьей 47 закона, необходимо оплатить дополнительно проценты исполнительской санкции. Согласно статье 36 закона, после прекращения исполнительного производства в течение пяти календарных дней судебный исполнитель направляет в департамент по исполнению судебных актов и погранслужбу соответствующую информацию, которая является основанием для исключения должника из реестра.

Не стоит откладывать выплату долгов на самый последний момент. Лучше сделать это минимум за 10-15 дней до планируемой даты отъезда. Выплатив долги, надо не только иметь на руках подтверждающие документы (чеки), но и известить об этом судоисполнителя, наложившего запрет на вылет. ДГД по Мангистауской области

Есть и другой выход - можно попросить истца забрать заявление при прекращении исполнительного производства. Но это возможно обычно в экстренных случаях, к примеру, если за рубеж необходимо выехать на операцию. Если должник договорился с истцом, им надо обратиться в местный департамент по исполнению судебных актов.

Кто не попадет в список должников, которым запрещен выезд за рубеж?

В "черном списке" вы не окажетесь, если:

не участвовали и не участвуете в настоящий момент в судебном процессе;

не имеете задолженности по налогам;

не имеете задолженности по штрафам;

не имеете и не имели ранее задолженности по алиментам.

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