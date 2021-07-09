У каждого поколения свои ценности - фотодоказательства

То, что для наших бабушек и родителей было вершиной крутости, для современных детей уже норма жизни, если не прошлый век.

Мнения о том, что такое счастье и удача, у представителей разных поколений обычно сильно различаются, передает zakon.kz.

В AdMe.ru решили выяснить и сравнить, как прошлое и современное поколения представляют себе успех и везение. И поняли, что, несмотря на технологический прогресс, в некоторых сферах жизни нам остается только позавидовать бабушкам и дедушкам.

Детское развитие

Развивающие кубики с первых месяцев жизни, интерактивные игрушки и познавательные карточки — все это окружает современных малышей чуть ли не с рождения. Многие родители стараются развивать ребенка во всех возможных направлениях, боясь упустить что-то важное. А всего 30–40 лет назад многие любознательные дошколята осваивали азбуку самостоятельно, а затем ходили в библиотеку и выбирали свои первые книги для чтения. А потом они уже сами записывались в кружки и секции, которые посещали с друзьями. Эх, было время!

Быт

Времена, в которые "мерилом работы считают усталость", к счастью, остались в прошлом. Если раньше для того, чтобы получить социальное одобрение, человек должен был измотаться в край, то сегодня люди охотно поддерживают тех, кто сумел облегчить себе быт. Этой же цели способствует и технический прогресс в виде посудомоечных машин, роботов-пылесосов и прочих полезных приспособлений.

Дружба

Раньше жизнь ребенка без друзей, которые с самого утра кричат под окном "А Катя выйдет?", сложно было представить. Дворовые игры, прятки, бутерброды из хлеба с солью — все это было частью жизни любого малыша или подростка. Сейчас многие дети дружат в соцсетях, и круче не тот, у кого всегда есть компания для игры в догонялки, а тот, чьи фото и видео лайкает большее количество подписчиков.

Свое жилье

Во времена молодости наших родителей работники крупных предприятий могли рассчитывать на получение собственного жилья от государства. Да, многим приходилось стоять в очереди на квартиру годами, но это того стоило. Сейчас решить жилищный вопрос вроде бы и проще, ведь можно в любой момент взять ипотеку, но выплачивать ее в течение долгих лет молодой семье придется самостоятельно.

Женское счастье

Вовремя выйти замуж и не остаться "старой девой" для многих девушек прошлых поколений было крайне важным. Сегодня никого не удивишь свадьбой ни в 20 лет, ни в 30, ни в 50.

Подростки

Во времена пионеров любой подросток посещал как минимум одну секцию, а большинство и сразу несколько. Ребята занимались спортом, учились моделированию, шитью, вязанию и завоевывали авторитет среди сверстников победами в профильных конкурсах. Сегодня все проще: видео в соцсетях может сделать тебя популярным всего за сутки без особых усилий. И такое достижение ценится у подростков гораздо больше побед в школьных соревнованиях.

Работа

Для наших родителей, бабушек и дедушек иметь только одну запись в трудовой книжке было по-настоящему почетно. Люди гордились тем, что смогли построить на работе долгосрочные отношения и их ценят в коллективе, и считали, что нет никакой необходимости скакать с места на место. Сегодня хранить верность первой работе кажется анахронизмом. Ведь если есть более выгодные предложения, то почему бы ими не воспользоваться?

Покупки

Раньше успехом считалось "урвать" дефицитный товар, даже если ради этого приходилось потратить на стояние в очереди несколько часов. Сегодня такие жертвы при покупке вещей ни к чему: абсолютно все можно заказать за несколько минут через интернет. Во многих случаях так выходит не только быстрее, но и дешевле, чем при стандартном шопинге.

Мода

Для того, чтобы считать себя модным, раньше нужно было одеваться так, как одевалось большинство: все ходят в брюках клеш — надо сшить похожие; все переоделись в спортивные костюмы с яркими полосками — нужно срочно достать такой же. Сейчас мода предлагает множество вариантов, поэтому можно одновременно быть стильным и сохранять свою индивидуальность.

Праздники

Раньше праздники были по-настоящему особенными днями: специально к ним покупали продукты, которые сложно было достать, готовили лакомства. Если торт — значит, день рождения, мандарины и шпроты — Новый год, а раздобыть бенгальские огни было сродни маленькому чуду. Сейчас можно хоть каждый день есть рябчиков с ананасами и запускать салюты, а ощущения праздника становится все меньше и меньше.

Подарки

Представители предыдущих поколений лучше умели радоваться простым вещам. Получить на день рождения наручные часы? Круто! Копеечные сережки? Все девчонки обзавидуются! Современных подростков сложно удивить подарками, ведь они с детства завалены игрушками всех сортов. И даже супердорогие телефоны не в состоянии подарить им столько же счастья, сколько приносил недорогой аксессуар нашим родителям в том же возрасте.

Правильное питание

"Хорошая хозяйка должна откормить мужа, и чем сильнее, тем лучше", — считали наши предки. Если после свадьбы мужчина не набирал несколько лишних килограммов, то всем вокруг было ясно: с женой ему не повезло. Сейчас люди больше заботятся о своем здоровье, поэтому умение готовить вкусно полезную пищу — это тот талант, который все ценят в кулинарах.

Роды

Раньше считалось, что с появлением детей после свадьбы лучше не затягивать, а в идеале желательно "отстреляться" лет до 25, ведь после этого возраста женщину уже называли старородящей. Сейчас этого термина в гинекологии не существует, а многие дамы предпочитают сначала получить образование, построить карьеру, а уже потом обзаводиться потомством. Поэтому время первых родов у женщин с каждым годом наступает все позже и позже.

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