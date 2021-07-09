Сельчанин украл телефоны на 23 млн тенге

Подозреваемый взят под стражу.

Житель Сарыагаша на 23 млн тенге ограбил торговый центр, сообщает zakon.kz.

По данным ДП Туркестанской области, мужчина украл 93 сотовых телефона и 2 ноутбука. Ущерб составил около 23 миллионов тенге.

Как выяснилось, ночью мужчина проник в торговый центр через дверь и, угрожая расправой сторожу, закрыл его в туалете. После чего похитил попавшие на глаза сотовые телефоны и ноутбуки, а затем скрылся с места преступления. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, - уточнили в полиции.

Подозреваемый взят под стражу.

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