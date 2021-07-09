Трещинами на стенах новостроек для бюджетников возмущены павлодарцы 

Также они жалуются на неровные полы, трещины на стенах и постоянно открывающиеся двери.

Дома возводили по государственной программе как арендное жилье, которого люди ждали долгие годы, передает zakon.kz.

Также жители Павлодара жалуются на неровные полы, трещины на стенах и постоянно открывающиеся двери. При этом жильцы в дома еще не заехали.

Получается, окно не открывается, брак, видите, я недели две назад приходил, как написано "брак", так никакие неполадки не были устранены. Тут уже вот трещина идет, как бы мелочь, но все равно неприятно, как бы за все это будем платить. Видите, трещины пошли, видимо, зимой они устанавливали, - рассказал житель Павлодара Батырбек Увалиев.

Многоэтажки в микрорайоне "Достык" должны были сдать 10 июля, этого ждали 140 семей. По словам людей, ситуация с заселением им непонятна. Чиновники не выдают документы на квартиры.

Я снимаю квартиру с дочкой, одна воспитываю ее. Я договорилась, что 10 числа буду съезжать, вещи свои собрала. Думаю, все жители также заплатили, сейчас мы все в отпуске, хотим съезжать. 11 числа мне некуда будет идти, потому что будут заезжать другие квартиранты, - говорит жительница Павлодара Айжан Акбанова.

Ситуацию прокомментировали в местном акимате. Руководство города отметило, что в настоящее время отдел строительства подал акты ввода объектов в эксплуатацию на регистрацию, однако данный процесс не имеет точных сроков, что не позволяет объявить точную дату выдачи долгожданных ключей очередникам.

Для подготовки квартир к реализации требуется проведение следующих процедур: присвоение адреса на эти дома, внесение в базу данных всех квартир, регистрация отделом строительства в регистрирующих органах актов ввода объектов в эксплуатацию, затем принятие постановления о передаче многоквартирного жилого комплекса с баланса отдела строительства на баланс отдела финансов и регистрация договоров передачи через ЦОН, - сказала пресс-секретарь акима города Салтанат Акимбекова.

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