Решение вопроса лежит в создании современной и доступной инфраструктуры для хранения продукции до следующего сезона.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать план строительства и модернизации овощехранилищ, сообщает zakon.kz.

Острейшей проблемой стало удорожание продуктов питания. Пандемия обнажила уязвимость страны с точки зрения продовольственной безопасности. Конечно, мы понимаем, что экономика Казахстана открыта, и соответственно, не можем закрывать свои рынки для импорта или экспорта. Это контрпродуктивно и для отрасли, и для потребителей. В то же время критика неспособности отечественной сельхозотрасли обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами абсолютно справедлива, - сказал президент на расширенном заседании правительства.

Помимо производственных издержек, по его словам, ключевыми факторами ценообразования являются сезонность и непрозрачные посреднические схемы. Сезонность поставок, как следует из самого термина, абсолютно предсказуема, а значит, и управляема.

Решение вопроса лежит в создании современной и доступной инфраструктуры для хранения продукции до следующего сезона.

Поручения по строительству и модернизации овощехранилищ давались не раз. Эти вопросы, насколько мне известно, рассматривались на заседаниях Правительства. К сожалению, ситуация в лучшую сторону не меняется. Только шесть регионов имеют достаточные мощности по хранению овощной продукции: Атырауская, Жамбыская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская. В Актюбинской области - 79%, ЗКО - 56%, ВКО - более 50% хранилищ не обеспечены современной инфраструктурой для долгосрочного хранения. Следует системно решать эту проблему. Правительству поручается совместно с акимами разработать план строительства и модернизации овощехранилищ. Направьте часть денег из наших многочисленных программ поддержки именно на эти цели, - заключил Токаев.

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