Токаев уволил главу Минсельхоза

Он провалил свою работу.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уволил министра сельского хозяйства, сообщает zakon.kz.

Указом Главы государства Омаров Сапархан Кесикбаевич освобожден от должности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, - говорится на сайте Акорды.

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказал недовольство его работой.

Считаю правильным уйти в отставку министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, - сказал Президент.

Он напомнил о засухе, о сложном положении, в котором оказались фермеры.

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