Золотые слитки везла казахстанка в Россию, но была задержана

С просьбой перевезти коробку через границу к ней обратился случайный знакомый.

В Костанайской области в автомобильном пункте пропуска «Қайрақ» 8 июля пограничники задержали женщину с золотыми слитками, сообщает zakon.kz.

Семь золотых слитков-самородков общим весом 325 граммов обнаружили с помощью рентген-установки у гражданки Казахстана, следовавшей в Россию, - рассказали в пресс-службе КНБ.

По словам задержанной, с просьбой перевезти коробку через границу к ней обратился случайный знакомый. Доподлинно не зная и не поинтересовавшись характером и содержанием посылки, она дала согласие.

Задержанная и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Костанайской области, где будут установлены истинные мотивы перевозки.

Во избежание непредвиденных изменений в планах ваших зарубежных поездок военнослужащие Пограничной службы рекомендуют отклонять просьбы малознакомых лиц о перевозке грузов и посылок с неизвестным для вас содержимым.

В этот же день в этом же пункте пропуска при попытке провоза сокрытых от досмотра наркотических средств общим весом около 15 граммов задержан казахстанец.

Обнаружить нелегальный груз пограничникам помогла служебная собака Майя - бельгийская овчарка, 2016 года рождения, с хорошей родословной и отличной подготовкой.

Для дальнейших процессуальных действий задержанный передан в Отдел полиции Карабалыкского района.

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