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Токаев поручил жестко контролировать ситуацию с нефтеперерабатывающими заводами

Фото: из открытых источников. 10 июля 2021, 16:21

Также он высказался о качестве работы госаппарата.

Глава государства провел расширенное заседание Правительства Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент поручил Министерству энергетики и фонду "Самрук-Казына", в частности "Казмунайгазу", жестко контролировать ситуацию с нефтеперерабатывающими заводами, которые влияют на рынок ГСМ. Также Правительству совместно с Фондом поручено принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского НПЗ. Агентство финансового мониторинга и Счетный комитет должны приступить к проверке казахстанских НПЗ на наличие "серых схем", связанных с отмыванием средств, и доложить о ее результатах в первой декаде сентября, - говорится в сообщении.

В заключение глава государства высказался о качестве работы госаппарата.

Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент, проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения, - резюмируется в сообщении.

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