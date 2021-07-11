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В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

Фото: МВК 11 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 914,
  • в городе Алматы – 620,
  • в городе Шымкенте – 312,
  • в Акмолинской области – 131,
  • в Актюбинской области – 102,
  • в Алматинской области – 114,
  • в Атырауской области – 256,
  • в ВКО – 71,
  • в Жамбылской области – 51,
  • в ЗКО – 205,
  • в Карагандинской области – 449,
  • в Костанайской области – 81,
  • в Кызылординской области – 54,
  • в Мангистауской области – 116,
  • в Павлодарской области – 137,
  • в СКО – 28,
  • в Туркестанской области – 54.

Всего в стране подтверждено 454 825 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 846,
  • в городе Алматы - 120,
  • в городе Шымкенте - 78,
  • в Акмолинской области - 37,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 8,
  • в Атырауской области - 141,
  • в ВКО - 71,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 65,
  • в Карагандинской области - 347,
  • в Костанайской области - 5,
  • в Кызылординской области – 25,
  • в Мангыстауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 58,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 34.

Всего в стране выздоровело 412 007 человек от COVID-19

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