В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 914,
- в городе Алматы – 620,
- в городе Шымкенте – 312,
- в Акмолинской области – 131,
- в Актюбинской области – 102,
- в Алматинской области – 114,
- в Атырауской области – 256,
- в ВКО – 71,
- в Жамбылской области – 51,
- в ЗКО – 205,
- в Карагандинской области – 449,
- в Костанайской области – 81,
- в Кызылординской области – 54,
- в Мангистауской области – 116,
- в Павлодарской области – 137,
- в СКО – 28,
- в Туркестанской области – 54.
Всего в стране подтверждено 454 825 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 846,
- в городе Алматы - 120,
- в городе Шымкенте - 78,
- в Акмолинской области - 37,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 8,
- в Атырауской области - 141,
- в ВКО - 71,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 65,
- в Карагандинской области - 347,
- в Костанайской области - 5,
- в Кызылординской области – 25,
- в Мангыстауской области - 3,
- в Павлодарской области - 58,
- в СКО - 19,
- в Туркестанской области - 34.
Всего в стране выздоровело 412 007 человек от COVID-19
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