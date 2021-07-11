В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 914,

в городе Алматы – 620,

в городе Шымкенте – 312,

в Акмолинской области – 131,

в Актюбинской области – 102,

в Алматинской области – 114,

в Атырауской области – 256,

в ВКО – 71,

в Жамбылской области – 51,

в ЗКО – 205,

в Карагандинской области – 449,

в Костанайской области – 81,

в Кызылординской области – 54,

в Мангистауской области – 116,

в Павлодарской области – 137,

в СКО – 28,

в Туркестанской области – 54.

Всего в стране подтверждено 454 825 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 846,

в городе Алматы - 120,

в городе Шымкенте - 78,

в Акмолинской области - 37,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 141,

в ВКО - 71,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 65,

в Карагандинской области - 347,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области – 25,

в Мангыстауской области - 3,

в Павлодарской области - 58,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 34.

Всего в стране выздоровело 412 007 человек от COVID-19

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