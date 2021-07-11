Женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса в Бельгии

Медики установили, что женщина была носителем как штамма "альфа" ("британский" вариант коронавируса), так и штамма "бета" ("южноафриканский" вариант).

В Бельгии девяностолетняя женщина скончалась после того, как заразилась одновременно "британским" и "южноафриканским" штаммами коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что женщина, которая не получала прививки от коронавируса, в марте была госпитализирована в больницу в бельгийском Алсте, после того как несколько раз падала. В тот же день у нее был диагностирован COVID-19. Изначально у нее был хороший уровень кислорода, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она скончалась.

Медики установили, что женщина была носителем как штамма "альфа" ("британский" вариант коронавируса), так и штамма "бета" ("южноафриканский" вариант).

Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей, - заявила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

По ее словам, трудно сказать, было ли быстрое ухудшение состояния пациентки обусловлено наличием у нее сразу двух вариантов вируса. Ванкирберген отметила, что феномен одновременного заражения несколькими штаммами "вероятно, недооценивается".

Исследование на эту тему, проведенное под руководством Ванкирберген, будет представлено в ходе Европейского конгресса клинической микробиологии и инфекционных болезней (ECCMID).

Как передает агентство, вирусолог Лоуренс Янг, профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете (Великобритания), заявил, что в заражении более чем одним штаммом коронавируса нет ничего удивительного. По словам Янга, необходимы исследования с целью установить, влияет ли наличие сразу нескольких штаммов на клиническое течение COVID-19 и не ставит ли оно под угрозу эффективность вакцинации.

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