Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за первый победный бой в UFC

Жумагулов одержал победу сабмишном в первом раунде над американцем Джеромом Риверой.

Зарубежные СМИ озвучили гонорар казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (14-5) за третий бой в UFC, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жалгас Жумагулов выиграл свой первый бой в UFC

Жумагулов одержал победу сабмишном в первом раунде над американцем Джеромом Риверой (10-6) и заработал за этот поединок 24 000 долларов (10 000 долларов - за выход в октагон, 10 000 долларов - за победу 4 000 долларов - поощрительный бонус).

Напомним, для Жалгаса Жумагулова эта победа стала первой в UFC. До этого казахстанец потерпел два поражения подряд: год назад он уступил единогласным решением судей бразильцу Раулиану Пайве (20-3), а затем в январе с таким же исходом проиграл шведу Амиру Альбази (14-1).

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