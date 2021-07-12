"Такие бездарности" - Аршавин разочарован финалом Евро-2020

У меня нет никакого удовольствия от просмотра - экс-футболист.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что остался разочарован финалом Евро-2020, сообщает zakon.kz.

В эфире "Матч ТВ" он отметил, что англичане играли очень прагматично.

Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности, - заявил Аршавин.

12 июля сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.

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Стоит отметить, что 18 марта 2016 года Аршавин подписал контракт с "Кайратом" по схеме 1+1 и стал самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

3 апреля сыграл первый матч за "Кайрат" в матче 3-го тура казахстанской премьер-лиги против "Акжайыка". 5 ноября 2018 года заявил, что уйдет из "Кайрата", его прощальным матчем стала игра с карагандинским "Шахтером".

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