Рассерженные жители перекрыли Талгарскую трассу

Жители Алматинской области перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах.

11 июля жители двух жилых комплексов в Талгарском районе перекрыли трассу "Алматы-Талгар", сообщает zakon.kz.

Возмущенные жильцы "Алма Тау" и "Нурия" из-за отсутствия воды в квартирах вышли на улицу.

По данным пресс-службы акимата Талгарского района, это произошло из-за аварии на трубопроводе.

Воды не было два дня. Идут ремонтные работы. К обеду 12 июля подача воды должна быть восстановлена, - отметили в ведомстве.

По данным полиции региона, с недовольными жителями провели беседу.

11 июля около 22:58 в поселке Бесагаш около 80 жителей жилого комплекса "Нурия" перекрыли автодорогу "Алматы-Талгар". Причиной данных действий стало недовольство из-за отсутствия питьевой воды. С собравшимися местные исполнительные органы провели разъяснительную работу. Подъехавшие на место сотрудники патрульной полиции Талгарского РУП попросили собравшихся разойтись и возобновили движение, - отметили в ДП.

В пресс-службе уточнили, что жители разошлись и каких-либо нарушений общественного порядка не наблюдалось.

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