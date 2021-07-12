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Представители сборной Англии заявили о расизме в отношении игроков

Фото: sm.news 12 июля 2021, 12:53

Футбольная ассоциация Англии также осудила расистские высказывания в сторону игроков сборной.

Темнокожие игроки сборной Англии стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020, сообщает zakon.kz.

Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рэшфорд подвергаются расовому насилию в соцсетях. И вот почему футболисты английской сборной продолжат стоять на коленях. Twitter и Instagram должны работать быстрее и сильнее, чтобы пресекать преступления на почве расовой ненависти на своих платформах, - заявил журналист Times Харри Винтер.

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