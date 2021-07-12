Новый законопроект определит статус казахов, проживающих за рубежом

Сроки принятия документа пока неизвестны.

Планируется ли принять закон о защите казахов в других странах? Этот вопрос прокомментировал на брифинге в СЦК вице-президент НАО "Фонд Отандастар" Магауия Сарбасов, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил Сарбасов, в настоящее время для кандастар упрощена процедура получения казахстанского гражданства.

Например, если ранее требовалось ждать, то сейчас в течение трех месяцев можно решить вопрос гражданства. Эта норма направлена только на этнических казахов. Для других национальностей такого нет, - уточнил он.

Касательно вопроса по поводу защиты казахов за рубежом: глава фонда рассказал о готовящихся законодательных поправках в этом направлении. Правда, сроки принятия документа пока неизвестны.

Вопрос защиты казахов за рубежом - это ведь гражданин другого государства, и из-за этого защищать их интересы, наверное, не совсем правильно. Но поддержка гуманитарных и культурных связей - это другой вопрос. В целом, сейчас разрабатывается проект закона по определению статуса казахов за рубежом. Мы внесли свои предложения в уполномоченные госорганы. Есть общественная комиссия, ее возглавляет Марат Бахтиярулы. В этой общественной комиссии эти вопросы обсуждались и около 400 предложений направлены в госорганы. Прием закона - очень длительный процесс: должны пройти слушания, заседания перед тем, как он будет рассматриваться в парламенте. Все эти работы проводятся. Я не могу сказать по срокам, к сожалению, - заключил Сарбасов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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