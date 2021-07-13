Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии составил $4,6 млрд - Султанов

Казахстан, по его словам, в основном импортирует текстиль, стройматериалы и сезонную плодоовощную продукцию.

Товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии составил 4,6 млрд долларов США. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в СЦК во время отчетной встречи с населением", передает zakon.kz.

Крупнейший из них - Узбекистан, куда мы экспортируем пшеницу, изделия из металла и металлы. Появляется продукция машиностроения. В Таджикистан мы поставляем порядка продукцию на порядка 800 млн долларов, основные продукты - это та же пшеница, нефтепродукты, уголь. В Киргизию мы поставляем продукцию на 562 млн долларов, продукция приблизительно та же, - сказал Султанов.

Казахстан, по его словам, в основном импортирует текстиль, стройматериалы и сезонную плодоовощную продукцию.

Он отметил, что импорт продукции у нас всегда был и есть.

Например, черешня из Узбекистана и Таджикистана. Спрос на нее был, есть и будет. В этой время у нас своей черешни все равно нет. Речь идет о том, что поставлять в межсезонье раннюю продукцию от соседей. А осенью поставлять к ним уже нашу продукцию, - сказал министр.

Он отметил, что казахстанские предприниматели ездили на переговоры в соседние страны по поводу поставок продукции.

По тому же картофелю, если мы из Узбекистана покупаем порядка 50 тыс. тонн в тот сезон, когда нужен молодой картофель, то в целом мы экспортируем в тот же Узбекистан порядка 260 тонн, - добавил Султанов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!