ЦОНы не будут работать в Туркестанской области в выходные дни

Будет ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области 14 июля подписал новое постановление, которым вносятся изменения в постановление от 6 июля об ужесточении карантина, сообщает zakon.kz.

В частности, приостанавливается работа ЦОНов в выходные и праздничные дни, с ограничением с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

В то же время разрешается деятельность открытых рынков (продовольственных, непродовольственных), ярмарок.

Будет увеличено количество автобусов в часы пик, с открытием всех дверей, с 50% заполнением по количеству посадочных мест, с ограничением по времени с 9.00 до 23.00.

Вместе с тем разрешается проведение коллективных религиозных мероприятий на открытом воздухе (в том числе пятничные молитвы, ежедневные православные молитвы и другие) на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при условии выделения площади из расчета не менее 4 квадратных метров на одного человека с соблюдением режима ношения масок и социального дистанцирования.

Посещение парков, площадей и скверов, пляжей, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов разрешается группами не более трех человек или членами одной семьи, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Также предписано в срок до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Будет ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

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