Какие меры усилили в четырех карантинных регионах

Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций.

В четырех регионах Казахстана усилили карантин, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, на Нур-Султан и Шымкент, Карагандинскую и Атыраускую области приходится 55% заболеваемости и смертности по стране.

По решению МВК: Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в Ashyq. Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков, аттракционов. В выходные дни, независимо от участия в Аshyq, запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 кв. м, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, отделений Казпочты, религиозных объектов. В будние дни ограничена деятельность до 17.00 детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков. В будние дни ограничена деятельность до 17.00 (участники Ashyq – до 20.00 час.) объектов общественного питания, фудкортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров. Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев.

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