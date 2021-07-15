Невакцинированным в Шымкенте ограничат допуск на работу

Исключение составляют те, кто не имеет постоянные медицинские противопоказания и переболевшие в течение последних трех месяцев.

Главный государственный санитарный врач города Шымкент внес изменения в постановление об ограничительных мерах в городе, сообщает zakon.kz.

В тексте говорится, что работникам в не получившим вакцинацию против COVID-19 (за исключением имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение последних трех месяцев) будет ограничен допуск на работу.

Норма распространяется на следующие организации и объекты:

Объекты по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники.

Объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг и иные объекты).

Объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, — минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты.

Объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации).

Объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие).

Организации, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных вокзалов, автостанций/автопереходов и пунктов обслуживания пассажиров.

Организации образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций.

Объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие).

Объекты общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды.

Медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие).

Организации здравоохранения, в том числе лаборатории, аптеки.

Объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК, ОСИ и другие).

Организации, оказывающих услуги экскурсионной деятельности.

Объекты досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пунктов/точек по реализации лотерейных билетов и другие).

Объекты связи и телекоммуникаций.

Промышленные предприятия и иных организованные коллективы.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!