За подделку более 200 паспортов вакцинации задержали медиков в Павлодаре

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Обстоятельства выясняются.
В Павлодаре медицинских работников подозревают в подделке паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.
Медработников одной из поликлиник Павлодара уже задержали.
Так, заведующая, врач общей практики, а также две медицинские сестры данной поликлиники подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определенную денежную сумму. В ходе расследования установлено, что ими составлено более 200 фиктивных паспортов вакцинации, - рассказал исполняющий обязанности начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 ч. 2 УК РК.
Обстоятельства выясняются.
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