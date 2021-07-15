Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстан зарегистрировал "Спутник Лайт"

Фото: gov.kz 15 июля 2021, 17:12

Вакцина сократит сроки вакцинации населения.

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фонд объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения РК, - говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости.

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета, - уточнил глава фонда Кирилла Дмитриева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Секс на одну ночь – это хорошо или плохо
Родители отправили ребенка на необитаемый остров для перевоспитания