Как будут взимать туристский сбор с иностранцев

Приложение zakon.kz
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Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются акиматом.
Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Правил уплаты туристского взноса для иностранцев", сообщает zakon.kz.
Туристским взносом для иностранцев является платеж, взимаемый с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах, - говорится в правилах.
При этом сумма взимаемого туристского сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.
За неполный день пребывания иностранцев туристский взнос для иностранцев взимается как за один полный день пребывания.
Суммы взимаемого туристского взноса для иностранцев не считаются прибылью мест размещений и не облагаются налогами и другими обязательными сборами и платежами в бюджет.
Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются акиматом.
Как отмечается, с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно к туристскому вносу для иностранцев применяется нулевая вставка.
С 1 января 2023 года применяется ставка туристского взноса для иностранцев, составляющая не более пяти процентов от стоимости пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах, - указывается в документе.
При этом ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах акиматами дифференцируются в зависимости от сезона или туристского потока.
Операторы туристского взноса - лица, предоставляющие места размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах:
Поступающие суммы в местный бюджет от туристского взноса для иностранцев используются исключительно для реализации государственной политики в области туристской деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - отмечается в документе.
Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА" до 30 июля.
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