Как будут взимать туристский сбор с иностранцев

Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются акиматом.

Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Правил уплаты туристского взноса для иностранцев", сообщает zakon.kz.

Туристским взносом для иностранцев является платеж, взимаемый с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах, - говорится в правилах.

При этом сумма взимаемого туристского сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.

За неполный день пребывания иностранцев туристский взнос для иностранцев взимается как за один полный день пребывания.

Суммы взимаемого туристского взноса для иностранцев не считаются прибылью мест размещений и не облагаются налогами и другими обязательными сборами и платежами в бюджет.

Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются акиматом.

Как отмечается, с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно к туристскому вносу для иностранцев применяется нулевая вставка.

С 1 января 2023 года применяется ставка туристского взноса для иностранцев, составляющая не более пяти процентов от стоимости пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах, - указывается в документе.

При этом ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах акиматами дифференцируются в зависимости от сезона или туристского потока.

Операторы туристского взноса - лица, предоставляющие места размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах:

осуществляют взимание взноса для иностранцев в местный бюджет согласно ставкам туристского взноса для иностранцев, утвержденными маслихатами;

ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, производят перечисление полученных сумм от туристского взноса для иностранцев в местный бюджет;

выдают иностранцам документ, подтверждающий факт оплаты за услугу пребывания с указанием стоимости услуг и суммы туристского взноса для иностранцев за дни проживания;

ведут учет количества иностранцев в местах размещения, количество дней их проживания, а также сумм туристского взноса для иностранцев, подлежащих перечислению в местный бюджет;

ежеквартально, не позднее 15 числа следующего месяца, представляют в акимат сведения о количестве проживавших иностранцев, за исключением иностранцев, подавших уведомление через информационную систему «Е-Hotel» (E-Qonaq);

информирует иностранцев по взимаемому туристскому взносу для иностранцев за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Поступающие суммы в местный бюджет от туристского взноса для иностранцев используются исключительно для реализации государственной политики в области туристской деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - отмечается в документе.

Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА" до 30 июля.

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