Как идет подготовка к выборам акимов сельских округов в Кызылординской области

Наблюдатели проходят специальное обучение.

В Кызылординской области ведется работа по организации независимого наблюдения за ходом выборов акимов сельских округов.

25 июля путем прямых выборов в 40 сельских округах Кызылординской области избираются акимы.

Для контроля за избирательным процессом Кызылординский областной филиал Республиканского общественного объединения "Центр непартийного наблюдения" готовит более 300 независимых наблюдателей.

Впервые в стране пройдут выборы акимов сельских округов. Для наблюдения за открытостью и законностью избирательного процесса в создан и налаживает работу "Центр непартийного наблюдения".

В нашем регионе проходят специальное обучение более 300 наблюдателей. Наша цель - внести свой вклад в то, чтобы предстоящие выборы прошли прозрачно, в соответствии с законом, - говорит председатель Кызылординского областного филиала Республиканского общественного объединения "Центр непартийного наблюдения" Жандос Тусмагамбетов.

В целом по Казахстану одновременно пройдут выборы более 700 сельских акимов. Центр непартийного контроля планирует вести наблюдение за избирательным процессом на порядка 1700 избирательных участках через официально зарегистрированные филиалы во всех регионах Казахстана.

В настоящее время наблюдатели проходят специальное обучение и оттачивают свои знания касательно избирательных процессов. В целом, деятельность Центра непартийного наблюдения направлена на системное участие в избирательном процессе путем наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках.

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