"Спутник Лайт" могут использовать для ревакцинации – Есмагамбетова

Это та же вакцина, что "Спутник V", только первая доза.

Временную регистрацию в Казахстане вакцины "Спутник Лайт" прокомментировала на брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Проведена временная регистрация "Спутник Лайта" в Казахстане. Это та же вакцина, что "Спутник V", только первая доза. Для препарата характерна эффективность в 80%, и хотела бы отметить, что длительность иммунитета при вакцинации "Спутник Лайт" - до 6 месяцев. Поэтому "Спутник Лайт" планируется применять на выбор населения, то есть если кто не хочет получать две вакцины и согласен на то, что у него будет короткий иммунитет, тогда этим гражданам будет предоставляться, - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, в настоящее время речь о ревакцинации не идет.

В принципе, ВОЗ не говорит о необходимости ревакцинации. Если забегать вперед и если появятся какие-то новые результаты исследований о том, что нужно будет делать ревакцинацию, то вполне вероятно, что "Спутник Лайт" может быть использован и для ревакцинации, - уточнила глава комитета.

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Ержан Байтанаев добавил, что эффективность этой вакцины - до 80%, после вакцинации, как и при вакцинации другими вакцинами, может подняться температура, болеть место укола.

Если у людей есть реакция на вакцину, тем она не будет ставиться, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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