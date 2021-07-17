Назарбаев обратился к металлургам Казахстана

Елбасы поздравил металлургов с профессиональным праздником.

Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил металлургов с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Поздравление Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева с Днем металлурга:Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем металлурга!

Металлургия - одна из базовых отраслей национальной экономики, в которой трудятся преданные своему нелегкому делу мужественные и ответственные люди.

Здесь закаляются характер и сила воли, вырабатываются стойкость и упорство в достижении цели.

Горжусь тем, что когда-то сам прошел эту школу жизни, давшую мне богатый опыт, который был полезен в моей последующей деятельности.

Трудолюбие, профессионализм и самоотверженность работников отрасли заслуживают глубокого уважения и искренней благодарности.

Своей работой вы вносите существенный вклад в рост экономического благосостояния Казахстана.

Уверен, что ваш упорный труд и высокое мастерство будут и впредь способствовать процветанию нашей страны.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия!

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