Памятник Цою снес трактор в Алматы: подрядчики обязались установить на место

Памятник Цою снесли во время санитарной очистки улицы Тулебаева.

17 июля в Алматы коммунальный рабочий случайно снес трактором памятник Виктору Цою, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях появились фотографии очевидцев. Под постом одного из пользователей Facebook представители акимата Медеуского района оставили комментарий.

Здравствуйте, подрядной организацией ТОО "Кала коркейту" во время санитарной очистки участка Тулебаева-Кабанбай батыра спецтехникой был задет памятник В. Цоя. Памятник не поврежден. Руководством подрядной организации была проведена беседа, - говорится в сообщении.

Отмечено, что водитель трактора привлечен к административной ответственности. Организация обязалась на днях установить памятник на место.

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