Памятник Цою снес трактор в Алматы: подрядчики обязались установить на место

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Памятник Цою снесли во время санитарной очистки улицы Тулебаева.
17 июля в Алматы коммунальный рабочий случайно снес трактором памятник Виктору Цою, сообщает zakon.kz.
В социальных сетях появились фотографии очевидцев. Под постом одного из пользователей Facebook представители акимата Медеуского района оставили комментарий.
Здравствуйте, подрядной организацией ТОО "Кала коркейту" во время санитарной очистки участка Тулебаева-Кабанбай батыра спецтехникой был задет памятник В. Цоя. Памятник не поврежден. Руководством подрядной организации была проведена беседа, - говорится в сообщении.
Отмечено, что водитель трактора привлечен к административной ответственности. Организация обязалась на днях установить памятник на место.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!