Казахстанец победил бойца из ФРГ на чемпионате UFC в Лас-Вегасе

Поединок завершился победой Морозова единогласным решением судей.

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Морозов победил представителя Германии Халида Таху на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Лас-Вегасе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок завершился победой 32-летнего Морозова единогласным решением судей.

Морозов провел свой второй бой в UFC и одержал первую победу. В первом поединке, который состоялся в январе 2021 года, он проиграл россиянину Умару Нурмагомедову удушающим приемом.

Всего в ММА на счету казахстанца 17 побед и 5 поражений. Таха в смешанных единоборствах одержал 13 побед при 4 поражениях.

Главным событием турнира станет бой россиянина Ислама Махачева против бразильца Тиаго Мойзеса.

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