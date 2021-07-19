Полицейские гонялись за быком в Нур-Султане

Фото: кадр из видео

Бык бегал на проезжей части по ул. Жубанова.

Бегающего на проезжей части быка поймали полицейские, сообщает zakon.kz.

18 июля в 03:21 в полицию на канал "102" поступило сообщение о том, что по ул. Жубанова на проезжей части бегает бык. Сотрудники полиции обеспечили безопасность на дороге, отогнав животное с проезжей части, которое препятствовало дорожному движению, создавая аварийную ситуацию. пресс-служба ДП Нур-Султана

Как сообщается, быка полицейские привязали во дворе дома по ул. Иманова.

Установлено, что 29-летний мужчина привез быка на Құрбан айт, животное убежало. В отношении хозяина составлен административный протокол. пресс-служба ДП Нур-Султана

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