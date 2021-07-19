В ЗКО новые инвестпроекты получили господдержку

Главное, чтобы в дальнейшем население смогло получать здесь медицинские услуги хорошего качества.

Под председательством акима области Гали Искалиева состоялось заседание регионального Совета по привлечению инвестиций, на котором были представлены новые инвестиционные проекты, представляющие интерес для региона в целом.

Например, ТОО "Салауатты Астана" представило проект – медицинский хаб "БАТЫС" в п.Зачаганске г.Уральска. Реализация его планируется в рамках государственно-частного партнерства на базе недостроенного здания СИЗО. Проектом предполагается оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Общая сумма инвестиций – 150 млн. долларов США. Мощность на 1 этапе составит 500 посещений в смену. Реализация проекта позволит создать 450 новых рабочих мест.

Главное, чтобы в дальнейшем население смогло получать здесь медицинские услуги хорошего качества, тогда жители активно будут прикрепляться к медицинскому учреждению, – отметил аким области.

На заседании ТОО "Alar Trade Agro Jaiq" представило проект фермы по производству козьего молока и молочных продуктов в с. Тайпак Акжаикского района. Проект планируется реализовать на территории бывшего Акжаикского колледжа с применением зданий прилегающих территорий, а также земельного участка площадью 1100 га. Общая сумма вложений порядка 1 млрдтенге.

Мощность проекта на первом этапе – при закупе 200 голов коз зааненской породы – 27000 литров козьего молока в год. На втором этапе запланировано производство молочной продукции – творога, сливок, масла, сыра, с увеличением поголовья до 1000 голов в течение 3 лет. Кроме этого, на базе колледжа планируется создание небольшого производства арбузной продукции.

В качестве мер государственной поддержки аким области поручил АО "СПК "Aqjaiyq" проработать вопросы передачи под проект здания бывшего Акжаикского колледжа, который сейчас не работает.

В ходе заседания ИП "Куксова Е.М." был представлен инвестиционный проект на 1,2 млрд тенге по приему и переработке вторсырья, изготовлению крафт бумаги и гофротары мощностью 1000 тонн в месяц и проект реконструкции здания и открытия школы в г. Уральск на 500 мест с объемом инвестиций в 1,5 млрд тенге.

В рамках господдержки аким области поручил оказать содействие по выделению территории для спортплощадки, а также по заключению договора с финансовым центром МОН РК по возмещению капитальных и операционных затрат.

По итогам заседания аким области поручил всем уполномоченным органам оказывать всемерную поддержку инвестиционным проектам. Реализация данных проектов позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал и внести вклад в развитие таких приоритетных отраслей, как сфера АПК, целлюлозно-бумажная промышленность, образование и здравоохранение.

Камила Талгат

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